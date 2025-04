Cser-Palkovics András dolgozószobája: A polgármesteri iroda titkai és művészeti kincsei (Videó)

Miután végig jártuk a városháza pincéjét, belső teraszait és a lenyűgöző dísztermet, most a városvezető munkájának színhelyére érkezünk. Itt, ahol a történelem és a város jövője találkozik, Cser-Palkovics András vezetésével megismerhetjük a polgármesteri iroda különleges hangulatát, valamint a csodás belvárosi panorámát, amelyet az erkélyről csodálhatunk meg.

Cser-Palkovics András vendégei voltunk! Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A Városháza impozáns helyszínei

A Székesfehérvári Városháza nem csupán egy hivatalos épület, hanem a város történelmének egy élő emlékműve. Az épület több helyszíne is különleges történetekkel rendelkezik, és nem véletlen, hogy a sorozatunkban egyre mélyebbre ásunk. Eddig jártunk már a városháza pincéjében, a belső teraszokon és a csodás díszteremben, most pedig elérkeztünk a polgármester dolgozószobájába, amely igazi szíve a városvezetésnek.

Cser-Palkovics András munkakörnyezete a történelem árnyékában

A polgármesteri iroda az épület emeleti folyosóján található, és nemcsak a város vezetésének színtere, hanem a város múltját és jövőjét is tükrözi. Az iroda falán Pekáry István híres gobelinje függ, amely az 1939-es New York-i világkiállításon aranyérmet nyert. A gobelin nemcsak művészeti értéke miatt fontos, hanem történelmi jelentősége is van, hiszen a II. világháború idején New Yorkban, az ottani főpolgármesteri irodában őrizték, majd visszatért Székesfehérvárra, hogy méltó helyén, a polgármesteri irodában legyen látható.

A város jövője és a belvárosi panoráma

Miután megismertük a városvezető munkakörnyezetét, a sorozat következő, befejező részében az erkélyről csodálhatjuk majd meg a városi panorámát, amely az egyik legszebb kilátást nyújt Székesfehérvár belvárosára. Ez a rész jövő héten kerül publikálásra, és egy különleges záróakkordot ad a városháza belső területeit bemutató sorozatnak. A sorozat során Cser-Palkovics András polgármester személyesen vezetett bennünket a városháza legfontosabb helyszínein, és osztotta meg a város vezetésével kapcsolatos legérdekesebb információkat, történeteket. Az ő szemén keresztül nemcsak a városháza falain belüli munkát ismerhettük meg, hanem egy-egy történelmi pillanatot is, amely a város életét formálta. Így készülünk az utolsó részre is!