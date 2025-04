Varázslatos bogárvilágba kalauzol a Szabad Színház

A bogarak mikrovilágában, ahol a Bogárka-Land játszódik, többnyire mindenki jó szándékú, teszi a dolgát, és ha valakivel baj van, akkor a közösség képes összefogni. Ráadásul ebben a világban a környezet megóvását, az újrahasznosítást is igen komolyan veszik.

A Szivárványos (balra) és a Csillagszemű Bogárka utóbbi otthonában, az Igéző átvarázsolt terében.

Forrás: A szerző

A Szabad Színház társulata Nagy Judit rendezésében 2010-ben mutatta be először a Bogárka-Landot, méghozzá az akkor még A Szabadművelődés Házának nevezett intézmény partján, a Kortárs Művészeti Fesztivál keretében.

A darab a legendás meseíró, Lázár Ervin és lánya, Lázár Zsófia közös, „Bogármese” című könyve alapján készült. A bogárvilágba való megérkezést, majd az abból való kilépést keretszerűen apa és lánya erdei sétája adja. Nagy Judittól megtudtuk: a jelenetet egy régi apa-lánya fotó inspirálta Lázár Ervinnel és Zsófival, és jól is működik így a történet előkészítése, majd lezárása.

A közönség mesés bogárvilágba csöppenhet az Igézőben, ahol a friss előadást játsszák. Külön térben jelenik meg az erdő, valamint a Csillagszemű Bogárka (Balogh Mihály) otthona, ahol a beteg Szivárványos Bogárka (Kovács Máté) lábadozik majd. Az ő megmentése, gyógyulásának elősegítése a mese tétje, ezért mozgósít mindenkit jó barátként az egyébként művész Csillagszemű. Ugyanis az orvos hiába ír fel injekciót, pihenést, a Szivárványos nem javul. Ám a természetgyógyász álcincérnek (Szabó-Takács Mona) van egy mentő ötlete: azt ajánlja a Csillagszeműnek, hogy szerezze meg a Varázsvirágot, az segít a Szivárványoson. Főhősünk el is indul, s az erdei kaland során sok-sok segítőbe botlik: Sakti-Bakti, a varázsló katica (Szabó Miklós Bence) például elárulja, hogy a virágot a Szarvasbogárnál kell keresni, s hogy bizony igyekezni kell a gyógyító növénnyel, mert a Szivárványos nagyon rosszul van… A művész bogár – aki még a fellépését is lemondja azért, hogy segíthessen a barátján – a bogárvilág számos képviselőjével találkozik még: vele együtt megismerjük a bájos, falánk kis Rózsaszín hernyót (Gimesi Kamilla), akiből kisebb nehézségek árán Pillangó lesz, találkozunk a kreatív, profikat megszégyenítő divatbemutatót rittyentő Szeméthasznosító Bogárkákkal (vezetőjük Kövesi Tünde), valamint a mindig dolgos vörös hangyákkal, akiknek vezetője a Kapitány (Szabó Miklós), na és persze a legyek sem maradhatnak ki (Szabó-Takács Zétény, Schneider Zaj Ákos). Végig láthatjuk, hogy itt minden bogár a maga dolgát végzi, a természetben rend van, és még az ellenségesnek tűnő Szarvasbogár (Magony Imre) is barátságos lesz, amikor megtudja, hogy van, akin csak a hozzá került gyönyörű Varázsvirág (Kiss Johanna) segíthet. A csapat együtt indul hát vissza Szivárványoshoz, akibe már szinte csak hálni jár a bogárlélek…