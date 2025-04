Bevált az új, 92-es szuperbenzin

Az új üzemanyag, a 92 oktános szuperbenzin több mint a hónapja, hogy megjelent az APOR töltőállomásain. Az új benzin forgalomba hozatalát nagy érdeklődés előzte meg és megjelenésével egész sor kérdés vetődött. Elsősorban az, hogy érdemes-e használni a 92 oktános benzint, mikor az olcsóbb 72 oktános üzemanyag is megfelel. A tapasztalatok alapján válaszolhatunk e kérdésekre A 92 oktános szuperbenzin iránt január, február, március hónapban az érdeklődés ugrásszerűen megnövekedett és ez nemcsak a kiutalásos rendszer megszüntetésének eredménye, hanem azzal magyarázható, hogy mindenki igyekszik saját autóját a megfelelő oktánszámú üzemanyaggal működtetni. Egyesek azt állítják, hogy az üzemanyag oktánszáma nem változtat a motor teljesítményén, mások szerint a szuperbenzintől minden autó megtáltosodik”. Egyik állítás sem elfogadható, az viszont biztos, hogy a magasabb oktánszámú benzin növeli a gépkocsi teljesítményét. Nagyon fontos, hogy a gépkocsi tulajdonosok a műszaki előírásoknak megfelelően állítsák össze a gépkocsik üzemeltetéséhez szükséges keveréket. A Wartburg 1000-es típusú kocsikhoz 78 oktánszámú keverék szükséges, a FIAT 1500- asok viszont csak 92 oktánszámú benzinnel üzemeltethetők. A Moszkvics 403-as és 467-esgépkocsikhoz csak tíz százalék szuper és 90 százalék normálbenzin használható, az Opel típusú kocsik viszont általában 20 százalék szuper és 80 százalék normálbenzin keverékkel üzemeltethetők legjobban. A többi gépkocsiknál is gyárilag van meghatározva, hogy milyen oktánszámú keveréket használjanak, mert csak az előírásoknak megfelelő minőségű üzemanyaggal lehet a motor teljesítményét fokozni. A szuperbenzin használata a gépjárművek nagy részénél műszaki követelmény. Az eddigi tapasztalatok rámutatnak, hogy a 92 oktánszámú szuperbenzin a gépkocsik hatásfokát növeli, a motor teljesítménye maximális — viszonylag alacsony üzemanyag fogyasztás mellett

Asz új szuperbenzinről szóló híradás kapcsán még egy újdonságról számolhatunk be: Dunaújvárosiban most már rövidesen megnyílik az új korszerű négy oszlopos üzemanyagtöltő-állomás, ahol a hagyományos cikkeken kívül árusítják már a 92 oktános szuperbenzint is. - számolt be a remek hírekről lapunk 60 évvel ezelőtt.