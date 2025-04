Anyák napja még messze van, de most is örül neki

Nemrég elképzelhetetlen volt az anyák napja orgona nélkül. A lila tucatnyi árnyalata mellett fehér színben is pompázó, illatos virág kiváló ajándék volt mindig a nagy napon, különösen mert bárhol lehetett szedni, és mert a gyönyörű zöld levelek mintegy „gyári”, avagy teremtői koszorút alkottak a kúp alakú virágok körül.

Anyák napja messze még, de az orgonák ezzel már régen nem foglalkoznak. Annyira tisztában vannak azzal hogy szépek, hogy nem tudnak tovább várni.

Fotó: Illusztráció PJD

Anyák napja idején más virág után kell nézni

Azóta megváltozott az éghajlat, vagy koránkelő lett az orgona, ki tudja, de sokkal előbb nyílik, így anyák napja alkalmára már nem vihetünk ilyet ajándékba. Ha akkor nem lehet, akkor most azonnal kell neki vinni, hiszen most is éppúgy örül neki.

Fotó: PJD

Úgy is csodálhatjuk, ha nem törjük

Ha nem törjük le a fás gallyakat, az sem baj. Akkor egy közös séta közben csodáljuk és szagoljuk meg az orgonát. A csodaszép gyógynövény már ott pompázik a kertekben, udvarokban és sok helyen az utak mentén is.