Állati Jó Nap! – Kampány a felelős állattartásért

"A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Lorántffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium iskolájában Baranyi Hajnalka vállán viszi az iskola életében fontos a felelős állattartás, illetve az állatvédelem, ő volt az Állati Jó Nap című rendezvény főszervezője. Maga is elkötelezett állattartó, így nemcsak tanítja, hanem tudja is, hogyan tudunk társállatainkkal együtt élni: – Az életemnek az egyik része a tanítás, az oktatás, másik része pedig az állatvédelem. Régóta támogatok, mentettem is már meg, sőt adtam is már örökbe állatot. Nekem is van egy tacskóságom. Feltett célom, hogy a gyerekek élményhez jussanak, és mindemellett az állatvédelemmel is közelebbi kapcsolatba kerüljenek" - írja a duol.hu.

Állati Jó Nap kutyákkal és macskákkal a dunaújvárosi iskolában

Forrás: duol.hu