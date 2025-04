Balog Lívia javára rúgták a bőrt Sárbogárdon

Még 2021 novemberében gerincvelő gyulladással járó betegség következtében bénult le Balog Lívia, akiért nem olyan rég az Alba Unit Fitness & Box Club is összefogott. A hős kislány gyógyulásának megsegítésére több akciót is rendeztek különböző szervezetek, most pedig az Adni Jó Kupa Baráti Kör Alapítvány is csatlakozott ehhez az erőfeszítéshez. A székesfehérvári székhelyű alapítvány már a vasárnapi, Sárbogárdon rendezett torna előtt is igen komoly adománygyűjtést végzett, és végül 2.746.200 forint támogatást hoztak össze Livi rehabilitációjának megsegítésére – írja társoldalunk, a duol.hu

Adni Jó Kupa: a jó ügy érdekében rúgták a bőrt

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Az Adni Jó Kupa Baráti Kör közel 3 millió forintot gyűjtött

A székesfehérvári székhelyű alapítvány jótékonysági akciójához rengeteg cég, magánvállalkozó, magánember és intézmény is csatlakozott, köztük Sárbogárd önkormányzata, amely átvállalta a sárbogárdi csarnok bérleti díját, míg az MLSZ Fejér Vármegyei Igazgatósága ingyenesen biztosította a játékvezetőket.