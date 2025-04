A torinói lepel másolata látható Székesfehérváron (galéria)

A torinói lepel hiteles másolatát mutatták be pénteken a Krisztus Király templomban. Az érdeklődők megismerhették a lepel történetét, valamint olyan vasszögeket is kézbe vehettek, amelyekkel Jézust keresztre feszítették. A különleges lepel másolatát nagyszombaton is megnézhetik ugyanebben az időintervallumban a templomba érkezők.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

A nagypénteki szertatás 16:30-kor kezdődik a Vox Angelorum gyermekkórussal, a Passiót a hittanosok adják elő. Április 19-én nagyszombaton 16.30-kor kezdődik a nagyszombati feltámadási szertartás, amely során körmenettel ünneplik a feltámadt Krisztust.