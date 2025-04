A legkisebb kezek ragadtak lapátot és gereblyét

A polgárdi székhelyű Rollkon Kft. jóvoltából három darab, saját névre gravírozott felirattal ellátott magaságyás került a városi óvoda udvarára. A magaságysok feltöltésében segédkeztek az ovisok, később pedig elültették az eddig gondosan nevelt borsópalántáikat is.

Forrás: Polgárdi Hírek

„Ez a kezdeményezés nemcsak izgalmas közösségi élmény a gyerekeknek, hanem sokat tanulhatnak is belőle: megismerik a növények fejlődését, a gondoskodás fontosságát, és azt is, hogy a természet közelsége örömet okoz, türelemre és felelősségre tanít. A saját kis ágyás nevelgetése pedig biztosan még szebbé és izgalmasabbá teszi majd számukra az óvodai mindennapokat” – számolnak be a Polgárdi Hírek.