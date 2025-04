Kilencvenöt éves lett Oláh Imréné Mariska néni: Szeretettel köszöntötték!

Áprilisban ünnepelte 95. születésnapját Oláh Imréné, Mariska néni, akit szűkebb közössége, valamint az ország nevében is meleg szavakkal köszöntöttek. A jeles alkalomból Cece polgármestere Varga János személyesen adta át a miniszterelnöki köszöntő oklevelet, valamint a hivatalos jókívánságokat.

Fotó: Az önkormányzat

Bár hivatalos elfoglaltsága miatt ezúttal nem tudott személyesen jelen lenni, Varga Gábor országgyűlési képviselő is külön üdvözletét küldte Mariska néninek, akivel legutóbbi találkozásukkor még boldogan beszélgettek a múltról, emlékekről, és akitől akkor kedvenc versei közül is hallhatott néhányat. Mariska néni élete során számtalan öröm, élmény, dolgos nap és kihívás ötvöződött – 95 év emlékeinek gazdagsága méltán ébreszt tiszteletet. A szerkesztőség nevében ezúton is szívből kívánunk neki jó egészséget, további erőt és boldogságot!