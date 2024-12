Velence polgármestere megszólalt a Korzó üzemeltetésével kapcsolatos jogi eljárások kapcsán. A november 28-i közmeghallgatáson tájékoztatta a lakosságot arról, hogy a perek folytatódnak, és az önkormányzat továbbra is az előző képviselő-testület döntéseit tartja irányadónak. Az egyik legfontosabb ügy az úgynevezett parkolási közigazgatási per – mutatott rá -, amelyben a Veszprémi Törvényszék 2024. október 2. napján kiadott ítéletében elutasította a GOMI Kft. keresetét, figyelemmel arra, hogy az önkormányzat jogszerűen állapította meg a GOMI Kft. jogosulatlan közterület használatát. - A GOMI Kft. nem jogosult közterületi parkolási tevékenység folytatására, az ítélet ellen fellebbezésnek helye nincs – mutatott rá Krausz György, ahogy arra is: a végrehajtás tekintetében hetek óta tart az egyeztetés az önkormányzat jogi képviselőjével, s amint egyértelmű választ kapnak az ügyvédtől, hogy a jogszerű végrehajtást milyen részletekben tudják érvényesíteni, a testületi hatáskörbe tartozó döntésekhez haladéktalanul a testület elé fogják terjeszteni, illetve jegyzői döntéshozatalra is azonnal sor kerül.

Krausz György, Velence polgármestere a november 28-i közmeghallgatáson a Korzó üzemeltetésével kapcsolatos perekről tájékoztatta a lakosságot

Fotó: FMH / Archív

Nyomatékosította: teljes mértékben továbbviszik a pereket ugyanazzal a jogi képviselővel, akivel az előző önkormányzat tette, és semmiféle előzetes megegyezésre nincs lehetőség a perek vége előtt.

- Mivel egyetértünk mindazon döntéssel, amelyeket az előző képviselő-testület az önkormányzat érdekében meghozott, úgy gondoljuk, jelen pillanatban szerződésszegés áll fenn. A Korzó nem azt a célt szolgálja, ami Velence városának és lakosságának komfortérzetét biztosítaná. Nehéz hagyaték, de mi úgy gondoljuk, hogy a korzó a velenceieké és az idelátogató vendégeké, és mindenképp az önkormányzatnak szeretnénk, ha ez bevételt tudna produkálna.