Rácalmás több területén fontos beruházások zajlanak, folyamatosan épül és szépül a Duna melletti kis település. Hétfőn, a délelőtti órákban egy kimondottan fontos útfelújítás ért a végéhez. Egészen pontosan az Ady Endre utca, az abból nyíló Csepecz köz és a Lépcsős köz ment át jelentős felújításon, amit a Fejér Vármegyei Önkormányzat támogatásával valósítottak meg 126.000.000 forintból. Az érintett útszakaszt, sajtótájékoztatóval egybekötve adta át hivatalosan is Mészáros Lajos országgyűlési képviselő, Molnár Krisztián a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke, Schrick István polgármester, illetve a kivitelező részéről Skobrák András ügyvezető.

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Útfelújítás több mint ötszáz méteren

Molnár Krisztián örömmel számolt be a munkálatokról, és elmondta: – A kivitelezés során három útszakasz újult meg, összesen az ötszáznyolcvankettő méter hosszan. Az Ady Endre utca kiszélesítésre került és új burkolatot kapott, a Csepecz és a Lépcsős köz is megújult, új aszfaltot kapott, illetve a csapadékvíz elvezetés teljes körű elvezetése is megvalósult. Célunk, hogy javítsuk Rácalmás és a vármegye összes településének életminőségét azáltal, hogy gondoskodunk az infrastruktúra folyamatos fejlesztéséről.

Átadták az útszakaszt!

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Rácalmás város polgármestere Schrick István a határozottan nagy forgalom, és frekventált elhelyezkedés kapcsán fogalmazta meg gondolatait: – Kimondottan fontos és a város vérkeringésének kiemelt útszakaszai kerülte felújításra. Az Ady Endre utca mentén helyezkedik el a Rácalmási Jankovich Miklós Általános Iskola, a Rácalmási Óvoda és Bölcsőde, a Művelődési Ház és Könyvtár, a Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok, valamint erről az utcáról közelíthető meg a Polgármesteri Hivatal is. Régóta várt és tervezett, különösen fontos beruházás valósult meg, hiszen ezek az intézmények napi szinten sok ember számára biztosítanak fontos szolgáltatásokat, ennek okán kimondottan nagy forgalom zajlik a területen.