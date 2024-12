Advent első vasárnapján, december 1-jén a XII. Újszövetség maraton keretében a Vörösmarty Színház nagyszínpadán újra Jézus életét idézte meg a teátrum, illetve a fehérvári hívők közössége, az evangélium részleteinek felolvasásával. Az ünnepélyes megnyitón Cser-Palkovics András polgármester, Szikora János, a színház igazgatója, Spányi Antal megyés püspök, Berze János református elnöki lelkész, valamint Bencze András evangélikus lelkész közösen gyújtották meg az első adventi gyertyát a színház előcsarnokában, a Vox Mirabilis kórus kíséretében.

Spányi Antal és Cser-Palkovics András felolvasása a XII. Újszövetség maratonon

Fotó: Kiss László

Új elemmel bővült a XII. Újszövetség maraton

Szikora János, a színház igazgatója arról beszélt, a korábbi évek tapasztalatához hasonlóan idén is többen nem egyedül, hanem családtagjaikkal együtt érkeztek felolvasni, hogy együtt szellemülhessenek át a Biblia történetei által. Éppen ezért idén a a színház idén elsősorban a családokat invitálta a közös felolvasásra. A színpadon a felolvasások között a Vox Mirabilis kórus műsorát és a Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium diákjainak kis koncertjeit hallhatta a közönség.

A Biblia-olvasással egy időben a színház előterében kézműves foglalkozásokkal, karácsonyfadísz-készítéssel várták a gyerekeket a színművészek: Ballér Bianka, Kerkay Rita és Kiss Diána Magdolna, akik a színház rendezőasszisztense, Németh Mariann kreatív kézműves útmutatásai szerint segítettek a gyerekeknek az egyedi dísztárgyak elkészítésében.

A legkisebbeknek is tudtak kedveskedni, az előcsarnokban kialakított mesesarokban a társulat művészei, Závodszky Noémi, Ballér Bianka, Kiss Diána Magdolna és Kerkay Rita óránként egy-egy meghitt történetet olvastak fel a meseországba utazóknak.

Rajzokon Jézus élete

Az eseményt megelőzően rajzpályázatot is hirdetett a Vörösmarty Színház általános- és középiskolások számára, amelyre Jézus élete által ihletett műveket készítettek a diákok. A pályázatra összesen 180 alkotás érkezett be, melyek egytől egyig gyönyörűen mutatják be Jézus életének meghatározó motívumait. Az ünnepélyes gyertyagyújtás után nyílt meg a rajzokból készült kiállítás a színház galériáján, amely az egész adventi időszak alatt megtekinthető lesz a nagyszínpadi előadások előtt egy órával.