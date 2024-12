A budapesti Néprajzi Múzeumban ünnepélyes, hálaadó eseményen adták át a Magyarországi Református Egyház által alapított jószolgálati intézményekben és diakóniai szolgálatokban dolgozó munkatársak elismerésére alapított díjakat. Szénási Jonathán Sándor kápolnásnyéki református lelkipásztor, börtönlelkész az „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam” elnevezésű életműdíjat vehette át Steinbach József püspöktől, a zsinat lelkészi elnökétől és Czibere Károlytól, a Magyar Református Szeretetszolgálat kuratóriumi elnökétől.

Szénási Jonathán Sándor 1981-ben került Kápolnásnyékre lelkipásztori szolgálatba, majd először 1995-ben vállalt feladatokat a baracskai börtönben, előbb kéthetente, majd hetente, a későbbiekben pedig már hetente két alkalommal látogatva meg a büntetésüket töltő elítélteket. Aztán 2000-től egészen nyugdíjazásáig a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet baracskai, martonvásári és székesfehérvári intézeti lelkipásztoraként szolgált. „A Magyar Református Szeretetszolgálat fenntartásában működő Börtönlelkészi Szolgálat vezetését 2019-ben vette át L. Molnár István lelkipásztortól, és végezte hűséggel, alázattal, a fogvatartottak iránti testvéri odafordulással 2024. október 1-jei nyugdíjazásáig”, írta a segélyszervezet honlapja.

A lelkipásztor azonban nem csak a fogvatartottak érdekében végzett fáradhatatlan szolgálatával írta be magát Fejér vármegye képzeletbeli történelemkönyvébe. Ő volt az, aki hitbéli útmutatást adva annak idején kápolnásnyéki otthonát is megosztotta Szenczy Sándorral, a Baptista Szeretetszolgálat későbbi alapítójával, aki a szomszédos Velencén nem csak a segélyszervezet képzeletbeli alapkövét helyezte el, hanem gyülekezetet formált és imaházat épített. Az elmúlt évtizedekben a két Sándor ugyan különböző utakon, de egyforma odaadással munkálkodott a hit erejével és segítette a rászorulókat: egyikük a templomban és a rácsok mögött, másikuk a világ legkülönbözőbb pontjain, de leginkább mégis Magyarországon. Aztán Szénási Sándor volt az is, aki ott volt, amikor több mint két éve Szenczy Sándort eltemették az Egyesült Államokban, majd ő búcsúztatta el idén nyáron Sándor feleségét, Katit is a kápolnásnyéki református templomban.