Szombat délután, már érkezésünk alkalmával is kedves ünnepi hangulat fogadott bennünket Tácon, ahol a szervező Fehér Ádám útjára indított egy nagy reménység szerint hagyomány teremtő alkalmat. A nem csak ünnepváró, de a Tesla autók szerelmeseinek különösen nagy élményt adó programra szép emlék marad a résztvevők számára.

Fehér Ádám örömmel szervezte meg az eseményt, ahol a Tesla autók is főszerepet kaptak.

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Az esemény ötletgazdáját és egyben házigazdáját Fehér Ádámot is megkérdeztük az eseményről, ahol a főszerepet a Tesla autók játszották!

Mi késztetett ennek a kedves és szép eseménynek a megvalósítására?

Gyermekkorom óta nagy kedvelője vagyok a karácsonynak és az erre irányuló készületeknek. Mindig is egy nagy varázslatnak tartottam ezt az ünnepet és teljesen odáig voltam minden olyan dologért, ami a karácsonnyal kapcsolatos. Ezt a csodálatos álomvilágot szeretném most átadni a falu gyermekeinek is.

Kiss Lajos és Fehér Ádám no meg a Teslák

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Elmondhatjuk, a falu dísze a környéketek!

Nem volt olyan év, hogy ne lett volna kidíszítve a házunk. Minden évben van valami újdonság: tavaly az óriás fenyőfa, idén az óriás télapó, a jegesmedve, a hóember, és nem utolsó sorban a mikulás szán Rudolffal, amit a gyerekek ki is próbálhatnak akár.

Igaz, nem egy Tesla, de nagy sikere volt a gyerekek körében

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Idén valami igazán különleges eseményt sikerült összehozni!

Ebben bízunk mi is! Mivel az elmúlt években rengeteg gyermek látogatott el felénk , ezért úgy gondoltam, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel rendezek egy advent váró délutánt a falu gyermekei számára. A házunk előtt, finom meleg teával, szaloncukorral és karácsonyi csoki nyalókával várjuk az érdeklődőket. A nap fénypontjaként pedig egy káprázatos Tesla autókkal való fényshow-val és karácsonyi zenékkel kedveskedünk az utcánkba látogatóknak.

Ádám, akinek minden érkezőhöz volt egy kedves szava, és kimondottan figyelmes házigazdája volt az eseménynek elmondta még: - Hagyományteremtő szándékkal jövőre ugyanígy szeretnénk majd kedveskedni az újabb karácsonyi díszletekkel! Szeretném külön megköszönni a közreműködését Kiss Lajos barátomnak, illetve Hermann Csabának, aki kis falunk biztonságára vigyáz!