Rácalmáson a Tolsztoj utcában egy korábban megvalósult, nagyszabású beruházást követően, aminek kapcsán megvalósult az utak aszfaltborítása, új parkolók kialakítása, buszparkoló létrehozása, és a közvilágítás korszerűsítése is. Jelenleg is dolgoznak a területen, terepmunka zajlik, amíg az idő engedi!

Terepmunka zajlik a területen.

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Terepmunka, amíg csak lehet!

Ottjártunk alkalmával éppen a zöldövezeti beruházás munkafolyamata történt, és több ezer növény került méltó helyére a sportcsarnok melletti területen, kiemelve a környék szépségét. Természetesen a munkálatokat komoly tereprendezés előzte meg, mondta el kérdésünkre Szabóné Grabecz Andrea az önkormányzat műszaki beruházásokért felelős munkatársa, aki a helyszínen koordinálta a munkákat. – Zajlik a növények telepítése, most kell dolgoznunk, amíg az időjárás engedi, hiszen néhány hete még a havazás is akadályozta a terepmunkát. Most kimondottan jó időben dolgozhatunk, de a napokban időszakosan be kell hogy fejezzük majd a munkát, hiszen a feladatok további részét, majd a csak tavasszal tudjuk újra folytatni, ilyen lesz a fűmagvetés, öntözőrendszer kialakítása és sok egyéb teendő.

Épül és szépül a környék

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

A munkálatok egy része ugyan csak jövőre folytatódik majd, de már most látszik az eddig elvégzett eredmény, hiszen kimondhatjuk, méltó környezetet alakítottak ki az önkormányzat szakemberei a szép sportcsarnok köré, És hogy mind ez majd az esti órákban i csodálható legyen, elkészül a közvilágítás korszerűsítése is, modern Méltó terület a sportcsarnokhoz. A világítás az aszfaltozás után bővült, modern kandeláberek, magas színvonalú világító berendezései árasztják magukból a fényt és világítják be az egyre szépülő területet.