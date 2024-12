A Lurkó Gyermekvédelmi Egyesülettel közösen szervezett rendezvény a MegaDance ifjú táncosainak műsorával indult, majd azt követte az Alba Regia Szinfonikus Zenekar Fúvósainak bemutatkozó műsora. 12 óra után aztán Andi bohóc gyermekműsora következett, de ott volt még Csere Szabina is, aki kutató-mentő képzésben résztvevő kutyáját mutatta be. Nem sokkal később pedig megérkezett a Télapó is – tudta meg a feol.hu Janó Andorné Ildikó ügyvezető-szervezőtől.

Idén 50 állami gondozásban nevelkedő gyermeket köszöntött a Télapó.

Forrás: Vigyázó Kéz

A különféle gyermekprogramok és a Télapóváró mellett a program testvértalálkozó is volt, ahol tizenöt testvércsokor találkozott.

„A Télapóvárón 150 állami gondozásban nevelkedő kicsit és nagyot, egészségest és különböző fokban sérült testvérpárt, barátot láttunk vendégül, akik Székesfehérváron kívül 25 (Agárd, Bakonycsernye, Bodajk, Csór, Dég, Enying, Érd, Isztimér, Jenő, Kápolnásnyék, Kisláng, Lepsény, Lovasberény, Martonvásár, Nádasdladány, Úrhida, Velence, Páty, Perkáta, Polgárdi, Ráckeresztúr, Sárbogárd, Soponya, Tápióbicske, Ősi) településről érkeztek a megyeszékhelyre” – árulta el Janó Andorné Ildikó.

A rendezvényen ezentúl, a hagyomány szerint idén is volt ajándékszoba, ahonnan a gyerekek választhattak egy-egy nekik tetsző tárgyat, illetve süteménysütő verseny és tombola is. Utóbbi olyan fődíjakat tartalmazott, mint a mobiltelefon, fülhallgató, csocsó, roller, kerékpár vagy tv.