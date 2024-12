Emlékdíjat kapott Sárbogárd, a sportlétesítmények fejlesztésének elismerése kapcsán, és aki veszi a fáradtságot, és utánanéz a városban zajló ilyen irányú beruházásoknak és fejlesztéseknek, az maga is megtapaszthatja a szemmel is jól látható fejlődést a településen. Persze az is igaz, szükséges is volt a nagyszabású és szép fejlesztésekre, mivel Sárbogárd város infrastruktúrájára jellemző, hogy az 1990-es évek előtti időszakban történtek azok a beruházások, melyek egészen a 2010-es évek elejéig használt a település. A korábbi labdarúgópályák mindegyike az 1980-as évek színvonalával rendelkező épületekkel, játékra alkalmatlan ős gyeppel, világítás és locsolóhálózattal rendelkezett.

Szép elismerésben részesült a város

Fotó: Az önkormányzat

Ahogyan azt a díjátadó rendezvényen a település polgármester Sükösd Tamás elmondta, 2010 után a fejlesztések három irányból indultak meg:

Sárbogárd városához kapcsolódó TAO források bevonásából megvalósult infrastrukturális fejlesztések, melyek a labdarúgó klubhoz Sárbogárd SE -hez kapcsolódnak. Sárbogárd Város önkormányzata által végrehajtott fejlesztések Dunaújvárosi Tankerületi Központ megbízásából történt fejlesztések

A város az elmúlt időszakba a következő fejlesztésekkel gazdagodott:

Sárszentmiklóson felújított füves labdarúgó pálya, hozzá kapcsolódó öltözővel, világítással, öntözőrendszerrel. Műanyag borítású 40×20m-es kézilabda pályával, illetve 40×20m-es műfüves pályával. Sárbogárdon egy nagy műfüves pályával, egy kisebb műfüves pályával, világítással, öntözőrendszerrel, korszerű öltözővel, hozzá kapcsolódó úttal, parkolóval Tanuszodával Multifunkcionális sportcsarnokkal Iskolákhoz kapcsolódó tornatermek korszerű felújításon estek át.

Szép tervek a jövőre vonatkozóan is

A rendezvény alkalmával a polgármester a jövőre vonatkozó tervekről is beszélt, ilyen például többek között a sárbogárdi labdarúgó pályán 400 fős fedett lelátó, büfé és vendégfogadó épület megépítése.