Vasárnap délelőtt várta a sajtó képviselőit Tessely Zoltán országgyűlési képviselő és Tóth István, a megyei közgyűlés tagja, hogy információkkal szolgáljon a nemzeti konzultáció indulásáról.

Tóth István és Tessely Zoltán bejelentették, hogy mindenki megkapta a kérdőíveket, és hogy online is tölthető a nemzeti konzultáció

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

– Pannónia szívében két országjárásos rendezvényen vagyunk túl, hiszen Velencén Gyopárosi Alpár, Bicskén pedig Hankó Balázs volt a vendégünk. Minkét rendezvényen több mint 150 ember vett részt, és nagyon jó hangulatban teltek ezek a két órás események, melyek kulturális programokat is nyújtottak az érdeklődőknek, és persze el tudtunk beszélgetni a 14. nemzeti konzultációról, illetve annak 11 kérdéséről és azok fontosságáról. Két dolog adta a mai tájékoztató apropóját. Az egyik, hogy november utolsó napjától online is ki lehet tölteni a nemzeti konzultációt, és erre szeretnénk felhívni mindenki figyelmét. Továbbra is érvényes az, hogy a Pannónia szívében, úgy ahogy az ország többi területén is, hogy december 6-ig mindenkinek kézhez kell vennie a postaládából a kérdőíveket. Aki ezt nem kapja meg, az a 1818-as, ingyenes számon tud érdeklődni, illetve pótlást kérni. A kérdőíveket december 20-ig lehet ingyenesen feladni a postán.

A másik, ami miatt ma itt állunk Gárdonyban az az, hogy úgy tapasztalom, hogy a 14. nemzeti konzultációval kapcsolatosan egy kicsit más helyzet alakult ki, hiszen Gárdony eddig mindig jól tájékoztatott volt ebben a kérdésben, és a helyiek is mindig részt vettek a nemzeti konzultációban. Most megváltozott a helyzet, az új város vezetéssel. Ne áruljunk zsákba macskát, egy DK-s polgármestere van Gárdonynak, még akkor is ha egy civil szervezet mögé bújva indult is el, ezért megkértem korábbi polgármesterünket, megyei képviselőnket, hogy szóljon néhány szót, és buzdítsa a gárdonyiakat a részvételre, és mondja el nekik, hogy nem változott semmi, vagyis ugyanolyan fontos a 14. nemzeti konzultáció, mint az előtte lévő 13 volt. – fogalmazott Tessely Zoltán.

Ezt követően maga a korábbi polgármester mondott pár mondatot.

– Gárdonyban a FIDESZ és a velünk együtt dolgozó polgári körök, a minket támogató emberek, polgárok hetek óta várták már a kérdőíveket, és többször, többen jelezték, hogy még nem érkezett meg, pedig már szerették volna kitölteni. Ezen a héten Gárdony minden részébe megérkezett a konzultációs ív. Az is kérdés volt, hogy idén miért nem lehet online válaszolni a kérdésekre? Örömmel jelenthetem be, hogy mostantól online is ki lehet tölteni az íveket. Mindenkit arra bíztatok Gárdonyban, aki biztos, nyugodt, fejlődő országban gondolkodik, az töltse ki a kérdőívet. Ha valamelyik kérdés nem tetsző, akkor azt húzzuk ki, de a lényeg, hogy mindenki töltse ki, aki teheti, politikai pártállástól függetlenül. – mondta Tóth István.