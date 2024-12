Csákvár és a gróf Esterházy-család története és építészeti öröksége ma is elválaszthatatlan egymástól, bár sajnos, sok ház elpusztult, illetve felismerhetetlenül „modernizálták” őket. A település szívében a bontások és építések azonban inkább a jó irányba mozdították a mérleget, szép, ami maradt, s szép, ami új lett. A buszmegálló és a körforgó mentén park, hagyományos épületek és a tradíciókat is magukba foglaló építészeti újdonságok láthatóak, a katolikus templomtól pár lépésnyire sétaösvénnyel, játszótérrel. A hajdani tűztoronyban helytörténeti kiállítások, s aktuális tárlatok nyílnak, zajlanak, s épségben megmaradt az a hosszú paraszt-polgárház, amelyben az államosítás előtt a mindenkori csákvári tűzoltóparancsnok lakott. A későbbiekben is lakóházként funkcionált a ház, manapság az önkormányzati fenntartású épületegyüttest a Vértes Múzeum Baráti Köre tölti meg tartalommal. A civil szervezet elnöke Bokodi István, az egyik tagja pedig Tóth Árpádné, vagy ahogyan névjegyén is magát nevezi: Marika néni – ő a társaság fáradhatatlan mozgatója, szervezője. Illés Szabolcs polgármester is ezt hangsúlyozta a legutóbbi avatón, amikor a tűzoltó-lakóház hátsó falán a felnagyított fotográfiák által időutazásra hívó szabadtéri tárlattal gyarapodott a korzó.

A hosszú ház hátulja fontos, ez a szíve a korzónak. Tíz kép áll rajta, Régen és ma ugyanott címmel

Fotó: Némedi István

Az avatóbeszédben mindenki néven neveztetett, annál is inkább, mivel Tóth Árpádné Marika néni a támogatás mellé önkénteseket keresett a kivitelezésre, megvalósításra, elkészítésre, akik nélkül e teljességben nem valósulhatott volna meg a kiváló ötlet. A százévesnél idősebb hosszú ház hátulja mutatta az idő múlását, ezt először bevakolták, majd elhelyeztek rajta tíz nagy tablót, egyenként két képpel, Régen és ma címmel. Kopács Roland gyűjteménye tartalmazza a jellegzetes csákvári helyszíneket, ezeket pedig mai állapotában, lehetőleg ugyanabból a szemszögből lefotózta Némedi István. Az egymás mellett látható képek valóban időutazásra hívnak, s mást jelent e gondolatbéli kirándulás öregnek, idősnek és fiatalnak. A költségek miatt lokálpatrióta adakozásra kérte fel Marika a Vértes Múzeum Baráti Köre tagjait, s mindenkit, aki hozzájárulni kívánt a megvalósításhoz. Voltak konkrét örökbefogadók, ők egy-egy kép költségeihez több támogatással vagy munkával járultak hozzá. Végül annyian vállalták, hogy két hozzájáruló neve kerülhetett a Régen és ma sorozathoz a falon.