Milyen kettlebell versenyre készül most Székesfehérváron Lakatos Péterrel, aki többek között a Kortalanul Projekt és a Strongevity Method rendszerének megalkotója?

A december 15-i megmérettetés, a Military Snatch Challenge egyik különlegessége, hogy az első olyan magyarországi snatch verseny, amely pénzdíjas. Másrészt pedig lehetőséget biztosítunk arra, hogy ne csak verseny kettlebellel, de fitnesz kettlebellel is lehessen nevezni, átjárást biztosítva a két stílus, a két iskola között. Erre sem volt még precedens az országban. A rendezvényt a Kettlebell Fehérvár Klub szervezi, amely már 15 éve működik Székesfehérváron. Ez idő alatt sokak számára tettük szerethetővé nemcsak a kettlebellt, hanem magát a sportolást is. És ez különösen fontos! Én magam tizennyolc éve ismerkedtem meg a kettlebellel, tizenöt éve oktatom, a Magyar Kettlebell Szövetség szakmai vezetése után most a saját klubom és versenyzőim fejlesztésére koncentrálok.

Kerekes Ferenc kettlebell világbajnok új versenyt indít Székesfehérváron, ahol a fitnesz és verseny kettlebell stílus találkozik. Az esemény célja a sport népszerűsítése és a közösségépítés

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

A mostani verseny kiknek szól?

A fitnesz kettlebellt Lakatos Péter hozta be Magyarországra, ő a fő képviselője, én pedig igyekszem a verseny kettlebell színvonalát erősíteni. E két stílus képviselői most egy versenyen indulhatnak, egyenrangú félként, igazságos számítási módszerek szerinti pontozással. Eddig a két csoport nem igazán lépett egy szőnyegre, ám most mi átjárást biztosítunk számukra a két „világ” között. A mostani versenyünk egy sorozat részeként valósul meg, de a korábbiaknál nagyobb téttel, hiszen pénzdíjas.

Mit jelent ez a pontozási módszer?

- Egy modern képlet segítségével számoljuk ki a testsúly és a megmozgatott súly szorzata alapján a ranglistát. Így bárki bármelyik megadott súllyal indulhat, a lényeg, hogy minél több súlyt mozgasson meg. A képlet számításai alapján értékeljük ki a 40 év alatti és feletti női, illetve férfi kategória ranglistáját, s állítjuk fel mindegyiken belül az első három helyezést.

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

A számítási módszeren túl mitől különleges még ez a verseny?

Célunk, hogy magasabb színvonalú versenyen mérettethessék meg magukat a résztvevők, ami azt jelenti, hogy 12 percig kell dolgozni a kettlebellel. Ez 20 százalékkal – 2 perccel – több a klasszikus versenyeken megszokottnál. Ám abban is különbözik a szokásos versenyektől, hogy az adott időintervallum alatt nem csak egy kézcsere lehetséges, hanem korlátlan alkalommal váltható a kéz, amely a súllyal dolgozik. Ezért nem szükséges hozzá olyan nagy technikai tudás. Aki elszántan és sokat edz, valamint felkészül, akkor eséllyel indul a versenyen. Tehát aki kedvet érez a versenyzéshez, becsatlakozhat, s ha a későbbiekben úgy érzi, komolyabb szinten is foglalkozhat a kettlebellel. Ranglistát vezetünk, ahová folyamatosan töltjük fel az eredményeket. Ahogyan a harcművészetben az övfokozatok, úgy a kettlebellben is elérhetők az egyre magasabb fokozatok, amelyek egy életre szólóan megmaradnak, elismerve a kemény munka eredményét.