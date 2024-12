Hajnal megint csak, és indul az élet, de máshogy mint eddig. Tegnap történt valami. A hideg téli reggelek sötétjében, a munkába sietők autóinak reflektorfényében, most régen látott árnyak imbolyognak. Nem csak cipők koppannak a fényes, aszfaltozott járdákon, hanem itt-ott botok is, melyeket a csak ünnepnapokon használt, ritkán elővett bőrkesztyűkkel szorongatnak, míg a másik kézben vagy egy imakönyvet és egy vászonkendőt rejtő kistáska van, vagy egy másik, fizikailag hasonlóan bizonytalanul, de lelkileg ugyanolyan határozottan és kitartóan, a cél felé igyekvő kortárs karja. Idősek indulnak a hajnali misére, leginkább hölgyek és pár büszkén lépő úr, akik a nulla fok ellenére is maradnak a kalap mellett. Ma volt idén az első roráté, mely az imádkozás adventi naptárja, hiszen az első gyertyagyújtástól az utolsóig, minden reggel tartogat valamit. Az angyalmise után jól esik haza érve a forró kávé, az meg főleg, ha van még valaki otthon, akinek azt mondhatja az aranyos mise résztvevője: Legyen részed a szentmisében!