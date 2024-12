A hír a FEOL-hoz is eljutott, amit most közlünk: – Ezúton értesítjük Önöket, hogy december 4-én, szerdán, 9:00-9:30 és 12:00-12:30 között a kismartoni bekötőút ivóvízhálózat fejlesztési munkálatok miatt le lesz zárva. Az útszakasz ezen időpontokban nem járható – emelik ki tájékoztatójukban, amelyben hozzáteszik azt is, hogy a jelzett fél-fél órás időtartamban csak a katasztrófavédelem, mentőszolgálat, rendőrség gépjárművei közlekedhetnek az úton – olvasható közösségi oldalukon a forgalmirend-változásával kapcsolatban.

Forgalmirend-változás lép érvénybe Martonvásáron.

Forrás: Shutterstock / illusztráció