Műanyagban az ezerjó

Ma már talán nem nagy dolog műanyagban tárolni a bort, de negyven évvel ezelőtt még „csodaszámba” ment a műanyag tartályban való elhelyezés és újítás: – Amit viszont Móron, az állami gazdaság borkombinátjában láttunk, mindenképpen ritkaságszámba megy. E nagyközségben feltétlenül, de talán az ország más bortermelő vidékén is. Az ízes-tüzes nedűt – többek között – műanyagban tárolják. Úgy ágaskodnak egymás, mellett a feldolgozónál a tartályok, akár a takarmánysilók egy-egy korszerű sertéstelepen. Velez Zoltántól, a gazdaság főagronómusától kaptunk magyarázatot. – Már amikor a szüretet elkezdtük a gazdaságban, láttuk, hogy idén jó termést szedünk, és hamar kiderült, kevés lesz a tárolókapacitás a hatmillió liter bornak. Még akkor is, ha az új feldolgozó betonon sünt, és a régi, hagyományos hordókat is ideszámítjuk. Azonnal cselekedni kellett. Felvették a kapcsolatot a Chemian Wien céggel, amely hajlandó volt az általuk gyártott tárolókat szállítani. A gazdaság építőbrigádja közben munkához látott, s mire az egyenként 750 hektárkor bor tárolására alkalmas „hengerek” megérkeztek, jó erős alapot készítettek. Mind a hat tároló megtelt már borral, a kőművesek most újabb alapokat építenek, mert decemberben még hat, egyenként 1209 hektoliteres tároló kerül majd a mostani nyolc „kistestvér” mellé.



Elkészült az új állatkórház

Négy évtizede kimondottan jó hírről számoltunk be, az állatbarátok nagy örömére: Székesfehérváron, a Homoksoron szép vonalú épületek emelkednek, a Fejér megyei Állategészségügyi Állomás új telepe. Ide költözött pénteken a Vöröshadsereg útról az állatkórház. A korszerűen felszerelt földszintes épületben szépen berendezett várószoba, rendelő, orvosi szobák, laboratórium, röntgen, raktárak és négy műtő, illetve kezelő helyiség kapott helyet. Az orvosi szárnyat úgy alakították ki, hogy a kisebb állatokat és a nagytestűeket elkülönítve kezelhetik. A körbefutó folyosóról öltözőmosdó és az ügyeletesek szobája is nyílik, középen pedig egy zárt, mini udvaron kis keretet rendezhetnek be. Az állatkórház maga külön épületben kapott helyet, egyszerre huszonöt nagytestű és húsz-harminc kisebb állatot tudnak elhelyezni.