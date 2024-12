A legjobbaknak is csak 25 ezer

Magyar szó! Ajkamon s gégém lazán vont hangszerén, kezdi Faludy György az egyik strófát 1940-ben, mely egy másik versszakban abba torkollik, hogy „Árkon-bokron kergethetsz hét világnak: a hangutánzó szók utánam szállnak, mint sustorgó füzesbe font utak fölött alkonyatkor krúgató ludak”. Huszonnégy évvel később megjelent egy cikk, Hány szó van a magyar nyelvben? címmel a Fejér Megyei Hírlapban, melyből kiderül, hogy a legjobbak is csupán 25 ezer szót használnak az egymilliós készletből.

„A hazánkban megforduló külföldiek nem alaptalanul állítják, hogy a magyar a legnehezebb nyelvek közé tartozik. A legtöbben a sokféle ragozást, a stilisztikai szabályok elsajátítását tartják túlzottan terhesnek, kiderült azonban, hogy nyelvünk tökéletes megismerésének szókincsünk gazdagsága a legnagyobb akadálya.

Kelemen József, a Nyelvtudományi Intézet tudományos munkatársa. hosszas vizsgálódásai alapján 800 000-1 000 000-ra becsüli szókincsünket, s ezzel Anglia és Németország után feltehetően a harmadik helyet foglaljuk el Európában. Ebben a nagy számban persze benne vannak a képzett és összetett szavak, az igenevek, továbbá a magyar műszaki kifejezések is. Az óriási szótömegnek csupán az áttekintėse, s még inkább a megtanulása még a magyar nyelvtudósok számára is lehetetlen. Az átlagember alig ötezer szót használ, sőt egyik legválasztékosabb stílusú költőnk, Arany János is "csupán" 23-25ezer szóból alkotta műveit. S ez sem csekélység, ha figyelembe vesszük, hogy a világ szókincsfejedelme Shakespeare műveiben is csak 28 ezer szót számolhatunk össze.

Felmerül a kérdés, hogy vajon mi a rendeltetése a többi szónak, amit nem használunk. Nos; felesleges szavunk nincs, az egymilliónyi kifejezésből mindenki azt a néhány ezret használja, ami összefügg képzettségével, szakmájával. Valószínűleg a vegyészek szókincse a legnagyobb, mert a kémia körülbelül kétmillió vegyületet ismer, s mindegyiknek két-három neve is van. Ezeknek a neveknek persze csak kis része tartozik a magyar szavak családjába, ami egyben arra is utal, hogy vegyészeink nemcsak a magyar, hanem az idegen szavak ismeretében is az élvonalba tartoznak.