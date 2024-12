A gyerek az első, a világpolitika várhat

A vezetők helyzete nem csak most nehéz, régen is nagy terhet rótt rájuk a beosztással járó feladatok garmadája és a felelősség. Mégis, ahogy ma is, úgy az átkos szocializmusban is voltak olyan vezetők, akik felül tudtak emelkedni akár óriási, világpolitikai feszültséget is okozó dolgon, annak érdekében, hogy egy gyermeknek egy kicsit kellemesebb legyen az élet. A hajasbaba cikk, mely hatvan éve ezen a napon jelent meg a hírlapban, így mesél erről.

„Komolytekintetű emberek ülik körül az elnöki szoba hosszú asztalát. A termelőszövetkezet ügyes-bajos dolgairól van szó. Kis és nagy problémákat kell itt a vezetőségi ülésen kibogozni. Amikor már az ügyek jelentős részében döntöttek az elnök tekintete megáll egy fehér lapon. Szinte érezzük, hogy valami furcsa eset miatt mered az elnök szeme a sorokra, és várjuk, hogy ismertesse:

-Egy kisleány a rácalmási gyermekotthonból karácsonyra hajasbabát kér...

A vezetőség tagjai összenéznek, kissé értetlenül, kissé meglepve azután maguk elé merednek, és hallgatják tovább a referátumot. -...De ez fésülhető hajasbaba legyen, és lehetőleg alvóbaba...

Ezt kéri a kislány nevében a perkátai nőtanács...

Félreteszi a papírlapot és körültekint a jelenlévőkön. Hát akkor szavazzunk elvtársak; fésülhető baba legyen...

-És alvó... - teszi hozzá valaki az asztal végén.

Az elnök már írja is a nőtanács levelének hátuljára a rendelkezést; Szép, nagy alvó, hajasbabát a rácalmási kislánynak. Azután felnéz. A perkátai emberek mosolyognak. Még akkor is, amikor egy másik papirlap azt adja hírül, hogy valaki istentelen meglopta a Magyar Kínai Barátság Tsz fáját. „

Nem tudtak elmenekülni, olvasni kellett

Vannak akik szeretnek olvasni, és vannak akik nem, és persze vannak akik szeretnének, de nem fér bele az idejükbe. Negyven évvel ezelőtt is így volt, de akkor volt még egy csoport. Ők voltak azoknak ha nem is kötelezően kellett olvasni, de legalábbis javasolt volt. Nehezítette a helyzetüket, hogy ez különösen a politikai irodalom kategóriába tartozó könyvek esetében volt igaz. Volt akit a burkolt célzások, volt akit a ragadós példa vett rá az ilyen témájú könyvek olvasására, és volt olyan, aki egész egyszerűen nem tudott elmenekülni előle. Vagy legalábbis erről írt a Legyen a példa ragadós című hírlapi cikk 1984. december 2-án.