Ahogy arról már korábban is írtunk Székesfehérvár ismét a figyelem középpontjába kerül: a Magyar Posta idei karácsonyi bélyege a város büszkeségét, a XV. századi gótikus kelyhen látható Krisztus születése domborművet ábrázolja! Smohay András művészettörténész, a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum igazgatója november 30-án, a Szent István-székesegyházban mutatta be a különleges bélyeget, melyet Kara György grafikusművész álmodott meg, gyártása pedig a Codex Értékpapírnyomda Zrt. műhelyében történt. A Magyar Posta közleménye szerint az exkluzív kiadvány nemcsak szemet gyönyörködtető, hanem mély történelmi és vallási jelentőséggel is bír.

Székesfehérvár és karácsonyi bélyeg: Krisztus születésének domborműve, a város XV. századi kelyhéről, most ünnepi bélyegen látható, mély történelmi és vallási jelentéssel

Fotó: Magyar Posta

Íme még néhány érdekesség a székesfehérvári kincset ábrázoló bélyegről!

A kehely története ugyanis szinte mesébe illik: Jankovich Miklós híres műgyűjtő révén jutott a rácalmási plébániára, ahonnan Prohászka Ottokár püspök restauráltatta, és a székesfehérvári szemináriumnak ajándékozta. Ez a gesztus alapozta meg a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum gyűjteményét, amely ma is őrzi ezt a páratlan műtárgyat.

A bélyegen Krisztus születését ábrázoló jelenet látható, amely Szent Brigitta látomásán alapszik: a meztelen gyermek Jézus körül Szűz Mária, Szent József és angyalok térdelnek áhítattal. A bélyeghez kapható exkluzív alkalmi borítékot a teljes kehely ábrázolása díszíti, körülötte a szentségtartó kisugárzását idéző grafikával.

Az ünnepi bélyeg 2024. november 29-től érhető el az elsőnapi postákon, a Filapostán, vagy online. Székesfehérvár kincsei most mindenkihez eljuthatnak – még a karácsonyi üdvözleteken keresztül is!