Sajtos József iskolaigazgató elmondta: a seregélyesi oktatási intézmény 2012 óta a Baptista Szeretetszolgálat fenntartásában működik, és mindjárt az első évben csatlakoztak a Cipősdoboz Akcióhoz. Aztán úgy gondolták, a gyűjtött ajándékokat Kárpátaljára szállítják, és ezt az ötletet a szülők és a diákok is támogatták, jó szívvel vesznek részt erejük szerint az adventi jótékonysági akcióban. – Szeretnénk mindenkinek megköszönni az eddigi sok segítséget, odafigyelést, törődést és bizalmat, bízunk abban, hogy idén más szervezetek is társulnak a kezdeményezéshez – mondta Sajtos József.

„Bízunk abban, hogy idén más szervezetek is társulnak a kezdeményezéshez”, mondta Sajtos József (balra) a Cipősdoboz Akcióval kapcsolatban tartott sajtótájékoztatón

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Pokrovenszki Krisztián, a Szent István Király Múzeum főigazgatója az elhangzottakhoz hozzáfűzte: nagyon örül annak, hogy intézményük ismét csatlakozott az akcióhoz, amit az elmúlt év tapasztalatai alapján idén korábban indítottak el. A Seregélyesi Baptista Általános Iskola az egyik gyűjtőpont, de bárki hozhat a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontba cipősdobozokat, várják az adományozókat a Várkörút 32-es szám alatt, mint ahogyan a múzeum Fő utca 6-os szám alatti központjában, az úgynevezett Rendház épületében is (keddtől vasárnapig 10.00 és 18.00 óra között). Aki ajándékkal érkezik, az ingyen megtekintheti az adott helyszínen lévő kiállításokat, ők ezzel igyekeznek kedvet csinálni a dobozoláshoz. Bíznak abban, hogy nagy számban elhozzák majd megtelt cipősdobozaikat azok a székesfehérváriak és Fejér vármegyeiek, akik szívesen küldenének meglepetést egy-egy kárpátaljai kisgyerek számára. A főigazgatója megjegyezte, szerinte nem csak a cipősdobozok határon túlra való eljuttatása fontos, önmagában az is ajándék, hogy az ottaniak érezhetik, az itt élők gondolnak rájuk. – Nekünk kötelező hitet és reményt adni a kárpátaljaiaknak, azoknak, akik annyi szörnyűséget kénytelenek átélni és elviselni – mondta Pokrovenszki Krisztián.

„Nekünk kötelező hitet és reményt adni a kárpátaljaiaknak”, emelte ki Pokrovenszki Krisztián

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Demeter Marianna, a Seregélyesi Baptista Általános Iskola igazgatóhelyettese maga is kárpátaljai származású. Tavaly még a férjével juttatta el az ottani kisgyerekeknek az összegyűjtött dobozokat, idén az ismert okok miatt erre együtt már nem vállalkozhatnak, a határt kollégájával, Sajtos József igazgatóval lépi majd át. A tájékoztatón felidézte, milyen szeretettel fogadták őket az elmúlt év adventjén, amikor olyan kisgyerekeket is meglátogattak, akiknek édesapja a fronton szolgált. „Tudom, hogy az ottaniak mennyire bíznak abban, hogy idén ismét sikerülhet majd az akció”. A pedagógus hozzátette, azt kérik, hogy a használt, megunt, de még szép és jó állapotban lévő játékokat, írószereket, könyveket, ruhaneműt, édességet – a határon történő esetleges ellenőrzés miatt – úgy helyezzék el a cipősdobozokban, hogy a doboz tetejét és alját külön csomagolják be. Az ajándékozóknak tanácsos volna ügyelniük az édességek szavatossági idejére is, a dobozokra pedig írják rá, hány éves lánynak, vagy fiúnak szánják az ajándékokat.