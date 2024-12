Ahogy erről már korábban is írtunk, a több mint félezer lelkes település létrehozott egy olyan játszóteret, melyben minden korosztály, illetve minden érdeklődési terület megszállottja megtalálja a magának való kikapcsolódást. A családok kedvelt színterén reflektorokkal megvilágított, aszfaltos focipálya, kondipark, játszótéri eszközök és a beszélgetésekhez alkalmas utcabútorok is vannak. A grund mellett élőket azonban zavarta a zaj, ezért bírósághoz fordultak, és mivel első és másodfokon is megnyerték a pert, ezért lakat alá került a terület.

Azelőtt pezsgett az élet a játszótéren, és a helyiek minden követ megmozgatnak, hogy ez újra így legyen

Fotó: Palocsi Jenő / Fejér Megyei Hírlap

Több dolgot is előírt a helyi önkormányzatnak a bíróság, és a döntéseket jóváhagyó Kúria, és ezeknek Végh Rudolf polgármester, illetve a sörédi képviselő-testület eleget is tett, ám az egyik fontos lépés, amit meg kell tenni az újranyitás érdekében, az egy 2.4 méter magas zajvédő fal, ami akár 12 millió forintnál is többe kerülhet. Ennyi pénzt a település nem tud kigazdálkodni, ezért jóérzésű emberek segítségét kérik.

– Söréd Község Önkormányzata adománygyűjtést szervez egy teljesen zárt hangfogó fal építése, és a játszótér újranyitásához szükséges karbantartás céljából. Kérjük, amennyiben lehetősége van rá és szeretne részt venni önkéntes alapon az adományozásban, segítse településünket, hogy játszóterünket újra megnyithassuk a gyermekek részére. – fogalmaz Söréd község saját közösségi oldalán.

A felhívásból az is kiderül, hogy az utaláshoz az önkormányzat elkülönített egy számlaszámot. Aki tud és szeretne adakozni, az a 11736044-15364548-10070004 bankszámlaszámra utalva megteheti. A település vezetése arra kéri a jószándékú támogatókat, hogy a közlemény rovatba írják be: "sörédi játszótér megmentéséért".

Ha bárkinek további kérdései lennének, mindenre választ ad az önkormányzat az [email protected] oldalon, vagy a polgármesteri hivatal +36 22 423 001-es telefonszámán. PJD