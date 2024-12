Egy korábban rögzített podcast beszélgetésünkben már megismerhették olvasóink az Alba Régió Kulturális Egyesületet, amikor is Nagy Lászlóval az alapítvány elnökével és fiával Árminnal beszélgettünk. A beszélgetésben közelebb hoztuk az alapítványt és annak munkáját, illetve a vendégek mély lelki alapokon működő szándékait is megmutattuk, továbbá bemutatásra kerül egy országosan is egyedülálló épület, a Sárbogárdon található zsinagóga felújításának és bővítésének terve, ami egyfajta szakrális, közösségi és kulturális pont szerepét töltené be a kisváros életében. Ebben az írásban most leginkább a zsinagóga kerül főszerepbe, hiszen ahogyan Nagy László mondta: – Akár a világ térképére is felkerülhet Sárbogárd, a zsidó kultúra és szakrális pontjának megőrzése, és méltó felújítása kapcsán.

Nagy László és fia Ármin a zsinagóga előtt! 2029-re akár el is készülhetnek a munkálatokkal!

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Mi legyen Fejér épített öröksége? – Olvasóinkat kértük még 2023-ban, hogy szavazataikkal segítsenek végeredményt hirdetni, megválaszolva a fenti kérdést. Online felületünkre összesen 748 szavazat érkezett, ebből alakult ki az eredmény, aminek első helyén a sárbogárdi zsinagóga szerepelt.

A zsinagóga

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Fejér megye utolsó, valamilyen formában még ma is álló, az eredeti építés szerkezeti elemeit őrző zsinagógája Sárbogárdon van, és ez olyan kincs, amit féltve kell őrizni és ápolni! Persze tudja ezt a város vezetése, és felismerte az alapítvány vezetője is, akik nem régen megvásárolták a korábbi tulajdonostól az ÁFÉSZ-től, akik finoman szólva sem szakrális alapon működtették, hiszen egy bútorbolt üzemelt az egyébként kimondottan szép épületben, ami persze az idők folyamán bár veszített az eredeti szépségéből, de ez értő szakmai kezekben, orvosolható kérdéssé válhat!

A Bercsényi utcában található zsinagóga környékét 1944 előtt prosperáló élet jellemezte: Sárbogárd 400 főnyi zsidó közössége mellett például Hercegfalva, Sárkeresztúr, Sárosd, Sárszentágota és Sárszentmiklós zsidó lakosai is ide jártak imádkozni.

Nagy László a zsinagóga belső terében

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Mint megtudtuk, a szervezet nem tudta volna kifizetni a több millió forintos vételárat, ha nincs a Hit Gyülekezete és egy építőipari vállalat, a Szegletkő Kft. nagyvonalú támogatása. A vevők szándéka pedig teljesen világos, a zsinagógát, és amennyire lehet a város zsidó történeti értékeit, emlékezetét szeretnék a jövő számára megmenteni egy olyan felújított és kibővített épületegyüttesben, ami nem csak új közösségi tere lenne, hanem akár csillogó épített ékességévé is válhatna a városnak és a régiónak egyaránt.