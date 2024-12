Az egyházak adventje nyitotta meg a decemberi rendezvények sorát. Az első gyertyagyújtási alkalmon a református templomban volt december 1-jén, vasárnap, ahol a csodálatos adventi dalokat Nagy Viki, az idei Seuso tehetségkutató egyik résztvevője szolgáltatta. De a soron következő három hétvége is izgalmasan fog telni a településen, erről mesélt az intézmény vezetője, Márkusné Motkó Anett.

– Az óvodások mikulásváró adventjére a második gyertyagyújtáskor került sor a művelődési ház udvarában felállított rendezvénysátorban, ahol a Cifrakert Óvoda óvodásainak fellépése és az interaktív meseműsor követően megérkezik a Mikulás is és kiosztja a csomagokat minden levélíró gyermeknek. Az iskolások adventje a harmadik gyertyagyújtáskor lesz, szintén a művházban, ahol a helyi általános iskolások adnak elő egy varázslatos színdarabot, illetve ekkor nyílik egy kiállítás is a felnőtt és gyermek festészeti szakkör munkáiból és hangverseny is lesz. A falukarácsony december 22-én a negyedik adventi gyertyagyújtást követően a művelődési ház udvarában lévő rendezvénysátorban lesz. Fellépnek a művelődési ház közösségei, Pocó és Masni karácsonya interaktív gyermekműsor, érkezik Varga Miklós, hogy előadja az ismert karácsonyi dalt a Betlehemi királyokat – tudta a meg a feol.hu