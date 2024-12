Az Öreghegyi Közösségi Házban (Székesfehérvár, Fiskális út 93.) december 6-án, pénteken délután 17.00 órakor a Batyu Színház A Mikulás titkos segítője című bábelőadása várja a gyermekeket. A játék szerint a Mikulás beteg lett, így kérdés, ki fogja elkészíteni az ajándékokat, és egyáltalán ki tudja meggyógyítani a Mikulást. Nagy feladat mindez, de a Mikulás titkos segítője és kis társai mindent megpróbálnak Öreghegyen, hogy a gyerekek ne maradjanak ajándék nélkül és a Mikulás is meggyógyuljon. Sőt, ezúttal az öreghegyi gyerekekre is szükség lesz, ugyanis a közönség soraiból is beszerveznek néhány segítő kezet.

Háromnegyed hat körül megérkezik a Mikulás a közösségi ház udvarára hintójával. Lehetőség lesz fényképezkedésre, éneklésre, kívánságra, majd 18:15 órakor a Mikulás elindul öreghegyi körútjára.

A megállók a következők lesznek:

● Öreghegyi Közösségi Ház (udvarról indul a hintó)

● Bory-vár

● Lipóti Pékség parkolója

● Öreghegyi Közösségi Ház

A program ingyenes.