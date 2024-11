Az agrárminiszter elárulta: számos hasonlóan támogatott projekt valósul meg Magyarország területén. - A fejlődés, a beruházások, a jövő megalapozásának időszaka van a magyar agráriumban is – tette hozzá, ahogy azt is: cél a vidéken való megmaradás segítése, a helyi gazdaság megerősítése, „hogy az agrárium, a mezőgazdaság, az élelmiszeripar tolóerőként hasson az egész nemzetgazdaságra”. A jelenlegi ciklusban a mezőgazdasági beruházásokra rendelkezésre álló forrás megháromszorozódott, mutatott rá Nagy István: - Bármerre megyünk a vidéken, a zámolyihoz hasonló üzemek nőnek ki, állattartó telepek, élelmiszerfeldolgozó üzemek épülnek szerte az egész országban. Ez biztosítja a mindennapi kenyerünk biztonságát, városaink, a benne lakó emberek élelmezésbiztonságát és élelmiszerellátását, és ez tolja előre a magyar nemzetgazdaságot. Azaz van értelme a vidéki létnek, van értelme az agráriumban dolgozni, így van esély a sikeres generációváltásra.

Az agrárium stratégiai, az élelmiszerellátás miatt ráadásul nemzetbiztonsági ágazat is, amely nem csak szakma, de életforma és életvitel is egyben, beszélt a mezőgazdászok életéről az agrárminiszter, aki szerint ezért is fontos, hogy benne a generációváltás zökkenőmentes legyen. A magyar agráriumban jelenleg többen dolgoznak, mint rendszerváltáskor – derült ki az ünnepi beszédből. A cél pedig – emelte ki, hogy minden térségben és településen minél többen találják meg a lehetőséget és a megélhetést abban, hogy az agráriumhoz kapcsolódó iparágakban, szakágakban dolgoznak. – Ezzel is szeretnénk elérni, hogy hazánk hosszútávon is biztonságos hely maradhasson, itt, Európa szívében. Ez a beruházás is pontosan ezt szolgálja!