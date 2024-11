Az Országos Rajzfilmünnep idén tizedik alkalommal nyitja meg kapuit, hogy kicsiknek és nagyoknak egyaránt felejthetetlen élményeket kínáljon. Az esemény célja, hogy a közönséghez közelebb hozza az animáció világát, és támogassa a magyar rajzfilm alkotókat, műveiket és az animációs kultúra értékeit. Az idei ünnep különlegessége, hogy a „Népek meséi” témája köré épül, amely magyar klasszikusokat és nemzetközi animációkat egyaránt bemutat.

Zámoly település is aktívan részt vesz az ünneplésben, és izgalmas programokkal várja a közönséget a Csóri Sándor Művelődési Házban. November 15-én 18 órakor kezdődik a Kojot négy lelke című rajzfilm vetítése, amely a magyar animáció egyik modern remekműve. Másnap, november 16-án 15 órától gyerekprogramokkal folytatódik a vetítéssorozat, köztük a MOME Kids válogatásával és a KAFF díjnyertes alkotásaival. A délután során a felnőtteknek is készültek válogatások a Mediawave 14+ és a KAFF díjnyertes filmjeiből, így minden generáció találhat kedvére valót.

A zámolyi programok között rajzpályázat eredményhirdetésére is sor kerül, kézműves foglalkozások, valamint friss popcorn is várja a látogatókat. A rendezvény ingyenes, így ideális lehetőség a családoknak, hogy együtt fedezzék fel a magyar és nemzetközi animációs filmkultúra legjavát. A diafilm kedvelői számára nem messze Zámolytól, a kápolnásnyéki Halász-kastélyban pedig egy kapcsolódó nagyszabású tárlat is látogatható: Zórád Ernő: „A Magyar Diafilm Hőskora” című kiállítását december 15-ig meghosszabbították a szervezők.