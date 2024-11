Milyen tervei vannak igazgatóként?

– Mindenképpen szeretném megőrizni az elődeim által rám hagyott értékeket és szemléletet. A hagyományaink tisztelete mindig fontos marad, de természetesen nekem is vannak saját terveim. Ezekben szerencsére nagyon jó kollégák segítenek, ami nagy biztonságot ad a munkámhoz. Ugyanis egy vezető sok mindent tervezhet, de igazán jól csak akkor tud dolgozni, ha erős támogatói háttér áll mögötte. A jövőben pedig a vízkészleteink megőrzése lesz a legfontosabb, különösen a szélsőséges időjárási körülmények miatt. Az idei év is megmutatta, hogy ha kevés a csapadék, vagy túl sok, akkor az mind problémákat okozhat. A Balaton és a Velencei-tó továbbra is kiemelt figyelmet kapnak, de a két vízpótló tározónk, a Pátkai-tározó és a Zámolyi-tározó rekonstrukciós tervezése is már elkezdődött. Az a célunk, hogy ezeket a tározókat megújítsuk és általuk a vízhiányos időszakokban megfelelő vízállást biztosítsunk a Velencei-tónál Tehát a jövőben még nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a vízvisszatartásra. Folytatni fogjuk a dombvidéki vízfolyások vízrendezését, továbbá a felszíni vizek vízminősége is kiemelt szerepet kap. Az öntözési vízigények, amelyek a klímaváltozásból eredő szélsőségek miatt egyre nőnek, szintén figyelmet igényelnek. Az idei évben a Fehérvárcsurgói-tározóból pótoltuk a Gaja-Nádor vízrendszerbe a vizet, és sajnos még így is vízkorlátozást kellett elrendelni. Az ilyen helyzetek megerősítik, hogy még nagyobb figyelmet kell fordítanunk a vízkészlet-gazdálkodásra, különösen az öntözési vízigények kiegyensúlyozott biztosítására. Emellett szeretnénk bővíteni a vízkészlet-gazdálkodási modellezést, hogy több vízgyűjtő területet is bevonjunk a rendszerbe, és ezekre pontosabb előrejelzéseket készíthessünk.