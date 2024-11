A vármegyei igazgatótól megkérdeztük, hogy hány véradó van a megyében, illetve hogy országos viszonylatban, vagyis a többi megyéhez képest, hogy állunk a véradással kapcsolatban?

– Ebben az évben eddig 13 ezer főt meghaladó véradó volt, és még van hátra több mint egy hónap az évből, így elmondható, hogy idén is meglesz a szokásos 13-14-ezer fő évente. Nagyon örülnénk, ha magasabb lenne a szám, mert sajnos az igény egyre nő, és azt tapasztaljuk, hogy már nem olyan könnyű megszólítani a véradókat. Fontos, hogy a hazai biztonságos véradásnak a feltételei meglegyenek, legyen annyi vér Magyarországon, amennyire szükség van. Azt elmondhatjuk, hogy Fejér megye országos szinten is jól áll, népszerű nálunk a véradás, de azt is látni kell, hogy az emberek nagyon sokfelé mennek, nagyon leterheltek. Ha több idejük lenne, sokkal többen jönnének. – mondta Szigeti Hedvig a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezetének vármegyei igazgatója.