Az eufórikus hangulatban lezajlott indulást követően Weöres Szabolcs és a magyar New Europe kétszer is nagyon jó pozícióba került a negyedik helyezés környékén, aztán idővel érvényesült a papírforma és élre törtek a sokkal gyorsabb hajók. Az eddig történteket a rajtot a kísérő motorosban átélő Fa Nándor először szerdán elemezte a szolovitorlazas.hu-nak.

A New Europe a rajt után nagyon jó pozíciókba került, sokáig az élen maradt, de aztán érvényesült a papírforma

Fotó: Szabi Ocean Racing/Kerekes Zsombor

Elmondta: az első egy óra szélcsendje után egy fantasztikus észak-keleti áramlással indult el a mezőny, azóta is azzal haladnak a hajók több-kevesebb sikerrel és szerencsével. Azok, akik „jól látják” a szelet, azaz akik nagyon pontos meteorológiai információkkal rendelkeznek, szinte alig hibáznak. A rend mostanra beállt, az igazán gyors hajók mind az élmezőnybe kerültek, nagyjából egymáshoz képest is abban a sorrendben, amely megfelel Nándor előzetesen várakozásának. Az élmezőny már most keményen versenyez, látszik, mindenki pontosan tudja, milyen szélre számíthat, jegyezte meg a székesfehérvári hajós. Szabolcsról szólva megismételte, hogy a hajója sebességét ismerve számára a tisztes helytállás és a táv becsületes végig vitorlázása lehet a cél.

Szerdán délután a francia Yoann Richomme haladt az első helyen a Paprec Arkéa-val a második ugyancsak francia Dalin (Macif Santé Prévoyance) és a harmadik helyezett angol Sam Goodchild (Vulnerable) előtt, Weöres Szabolcs a harminchetedik pozícióban vitorlázott. Vezetnek, akiknek vezetniük kell, hátul mennek, akiknek ez a sorsuk, egyelőre nagy meglepetés és szerencsére sérülés sincs – zárta értékelését a szolovitorlazas.hu-nak Fa Nándor.

Aki szeretné nyomon követni a New Europe útját, az IDE kattintva teheti meg.