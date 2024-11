Szabolcs jól van, de a károk komolyak 52 perce

Vendée Globe: felborult a magyar hajó!

Korábban arról számoltunk be, hogy minden rendben van a New Europe fedélzetén és halad Gibraltár magasságában a többiekkel az Atlanti-óceánon az Egyenlítő felé. Most azonban arról értesült szerkesztőségünk, hogy a Vendée Globe versenyén a magyar hajó felborult és károk keletkeztek a fedélzeten.

Tihanyi Tamás Tihanyi Tamás

lyen mosoly most nincs az arcán. Megsérültek a vitorlák, javítania kell Fotó: Szabi Ocean Racing/Kerekes Zsombor

November 12-én kedden, körülbelül este 10 órakor 30-40 csomós szélben, 3,5-4,5 méteres óriási hullámzásban a New Europe felborult a Vendée Globe versenyén, az árboc érte a vizet, és ennek következtében jelentős károk keletkeztek a vitorlákban. Az éjszaka további részében Weöres Szabolcs igyekezett a további bajokat megelőzni, sikeresen biztosította a széthasadt nagyvitorlát, azonban egyelőre nem tud biztonságosan haladni. A következő időszakban remélhetően változnak majd annyira a körülmények, hogy fel tud mászni az árbocra és dolgozhat a feltekeredett, szakadt másik vitorla kiszabadításán, de ez várhatóan csak csütörtökön lesz lehetséges. Ha ez a beavatkozás sikerrel jár, a nagyvitorla megjavításához egy szélcsendes helyet kell keresnie: erre legkorábban Madeira szigete körül lesz esélye. Vendée Globe: Szerencsére Szabolcsnak nem esett baja, de rendkívül kemény feladat elé állította a tengerészélet

Fotó: Szabi Ocean Racing/Kerekes Zsombor Addig is folytatja a károk felmérését. A rossz hírben annyi a jó, hogy szerencsére Szabi jól van és semmilyen sérülést nem szenvedett. Annyit üzent haza, megpróbálja a helyzetből kihozni a legjobbat, de igazán nem tudja még, hogyan tovább.

