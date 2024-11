Weöres Szabolcs a székesfehérvári Fa Nándor nyomdokaiba lépve, második magyarként öt nap múlva, vasárnap rajtol majd el a világ legjobbjait felvonultató, negyven személyes mezőny tagjaként. A vitorlázás Everestjének is nevezett Vendée Globe-on, a legnehezebbnek számító sportversenyen a résztvevőknek egyedül, külső segítség és kikötés nélkül kell körbe hajózniuk a bolygót. A tizedik Vendée Globe mezőnye november 10-én hagyja el a franciaországi Les Sables d’ Olonne kikötőjét, hogy nagyjából három hónap viszontagságos óceáni küzdelem után a legjobbak és a szerencsésebbek ugyanoda érjenek vissza. Jellemző adat, hogy az első kilenc Vendée Globe-on a befutási arány 58 százalékos volt.

Weöres Szabolcs néhány napja mindent bepakolt, amire csak szüksége lehet a vízen

Fotó: Szabi Ocean Racing

Szabolcs számára tehát már csak néhány nap van hátra: megnyugtató, hogy teljesen felkészült. Szerdára tervez még egy rövid hajózást, felhúz néhány vitorlát és még egyszer utoljára leteszteli a fedélzeten található, a hajó idegpályájának számító legfontosabb rendszereket: a szatellit antennát, a vízkészítő berendezést, a hidrogenerátort, a napelemeket. Az élelmiszer – a fő ételadagok sterilizált és liofilizált ételekből állnak –, a ruha, az üzemanyag, az összes tartalék alkatrész, már mind-mind a helyére került.

Szabolcs is magával visz majd egy bóját, hogy tudományos kutatásokban segédkezzék

Fotó: Szabi Ocean Racing

Mentora, Fa Nándor a csapatával hetek óta ott van már a kikötőben a Vendée Globe többi nagy öregje között, akik őszinte megbecsüléssel, barátsággal és tisztelettel fogadták. Nándor a Spirit of Hungary elnevezésű gumi motorossal készül a rajt napjára, ő kíséri majd a New Europe-ot addig, ameddig az lehetséges. Aztán Szabolcs az Atlanti-óceánon magára marad a hullámokkal és önmaga eltökéltségével. Mi pedig szurkolhatunk neki, miközben várjuk majd a fejleményeket: Fa Nándor azt mondja, az igazság majd a déli vizeken derül ki. Mindenesetre tény, hogy a legfrissebb számítások szerint a korábbi tervezésű, illetve a nem módosított hajók – ilyen a magyar New Europe is – átlagosan 45 százalékkal lassabbak, mint az új, szinte már földöntúli technológiát képviselő vitorlások.

Vasárnap reggel 8 órától az IMOCA 60-asok egyenként indulnak meg kifelé a kikötőből, végig haladnak Les Sables d’ Olonne csatornáján, amelynek partjáról a nézők – 300 ezer (!) érdeklődőt várnak az eseményre – búcsút vehetnek a hajósoktól, akik 13 órakor kezdik meg életük valószínűleg legnagyobb kalandját.