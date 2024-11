A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás új vezetősége megtartotta alakuló ülését, melynek helyszínéül a gárdonyi városháza szolgált. Az eseményen részt vettek a Velencei-tó körüli települések polgármesterei, köztük Kápolnásnyék, Nadap, Pákozd, Pázmánd, Sukoró, Velence, Vereb és Zichyújfalu képviselői. A résztvevők támogatták a vezetőség megválasztását, így Eötvös Pál Árpád, Gárdony polgármestere lett a társulás elnöke, alelnökként pedig Krausz György (Velence) és Podhorszki István (Kápolnásnyék) fogják segíteni a munkát.

Eötvös Pál Árpád közösségi oldalán számolt be a találkozóról, amelyen elmondása szerint „jó hangulatú, konstruktív beszélgetés” zajlott a térség jövőbeni fejlesztési terveiről. Kiemelte, hogy a résztvevők egyetértettek a Velencei-tó körüli közös kezdeményezések fontosságában, amelyeket a turizmus, a kulturális élet, valamint az egészségügy területén is érvényesíteni kívánnak. Eötvös Pál Árpád külön említést tett a Velencei Szakrendelőhöz való csatlakozás fontosságáról: „Számomra kiemelten fontos és lépéseket fogunk tenni azért, hogy a gárdonyi lakosok könnyebben, gyorsabban jussanak színvonalas egészségügyi ellátáshoz, vagyis Gárdony teljes jogú tagként csatlakozhasson a Szakrendelőhöz. Megkönnyebbülés, hogy a jelenlévők is támogatták az elképzelést”.

Krausz György, Velence polgármestere szintén üdvözölte a társulás létrejöttét és a térségi összefogást, amely szerinte szükséges ahhoz, hogy „a Velencei-tó régi fényét és jelentőségét visszanyerje”. Krausz György hangsúlyozta, hogy a települések együttesen lépnek fel a közös értékek megőrzése és fejlesztése érdekében. A szakrendelő ügyén túl a tagok számos további együttműködési lehetőséget vázoltak fel, melyek megvalósítása érdekében a következő hetekben elkezdik a részletek kidolgozását.