Egyebek mellett elhangzott az is, hogy a legnagyobb magyarországi horgászközösség jelenleg harmincnyolc közfeladatot lát el és partnerséget kínál minden olyan szervezet számára, aki tenni akar a tó érdekében. A szándék a szakma és a politika részéről is komoly. A programot Szűcs Lajosnak, a Magyar Országos Horgász Szövetség elnökének szavai nyitották meg, aki bejelentette, hogy nem emelkednek a jövő évben sem a díjak, azaz a horgászok a következő időszakban is kiszámítható módon tudnak élni szenvedélyüknek a Velencei-tó mellett. Az első előadást Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, a Pannónia Szíve és a Velencei-tó területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztosa tartotta, majd Ferincz Árpád, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet Természetesvízi Halökológiai Tanszékének vezetője tudományos szempontok szerint beszélt a tó állapotáról és jövőjéről. Pálinkás Imre Pál, a MOHOSZ velencei-tavi kirendeltségének vezetője pozitív hangulatú címet választott előadásának: „A remény és a bizalom éve a Velencei-tónál.” Az ötödik megszólaló Dérer István, a MOHOSZ főigazgatója volt, a horgászvezető a szövetség szemszögéből elemezte a tó jelenét és jövőre vonatkozó kilátásait.

A horgászturizmus fejlesztése társadalmi érdek a Velencei-tónál is

Tessely Zoltán miniszterelnöki biztos bejelentette: egyetlen céllal érkezett, szövetségeseket keres a Velencei-tó törvényének megalkotásához. Egy olyan törvényhez, amely szabályozott környezetet, biztos és modern szakmai hátországot, a tónak felelős gazdát hoz. Az országgyűlési képviselő elmondta, a Velencei-tó szabályozási szintje jelenleg 110 centiméter, azaz 33 millió köbméter víz van a mederben. Ez azt jelenti, hogy a minimális szabályozási szinthez 5, a maximálishoz 15 millió köbméter víz hiányzik. Emlékeztetett a 2022-es esztendőre, amikor szeptemberben 53 centiméter volt a vízállás, de az intézkedéseknek és a csapadékosabb időjárásnak köszönhetően ez a helyzet jó irányban megváltozott. Változtak a lefolyási viszonyok is, sokat tettek ezért például Sukorón, Gárdonyban, Csákváron.