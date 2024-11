Székesfehérvár-szerte fokozatosan kerülnek fel az ünnepi díszek a város utcáin, közterein. Javában zajlik az adventi készülődés, amihez villamossági szerelések sorát kell elvégeznie december elejéig a városgondnokság szakembereinek, ezért is kezdték már november elején a munkát. Idén egy újdonság is kerül az ünnepi díszek közé: a Városház téren, a Püspöki Palota előtt csillagos ég fantázianéven, összesen 4,5 kilométer hosszú fényfüzért szerelnek 15 centiméterenként a tér fölé, amely mintegy negyvenötezer kis égőt tartalmaz – tájékoztatott az ÖKK. A város karácsonyfája is hamarosan elfoglalja becses helyét a belvárosban, s akkor valóban minden készen áll az adventi időszakra.

A város karácsonyfája idén november 18-án érkezik meg a belvárosba!

Fotó: FMH-archív

Meghitt hangulat a belvárosban

Az adventi időszak alatt a belvárosban karácsonyi hangulatú kiskoncertek varázsolnak meghitt hangulatot, miközben mesebeli gőzös zakatol a város karácsonyfája alatt, a hétköznapokon pedig több alkalommal a város óvodásai, kisiskolásai adnak műsort az adventi színpadon.

Több mint ötven faházban várják majd a járókelőket a vendéglátósok, kereskedők és kézművesek a Palotai kapu tértől, a Fő utcán keresztül a Zichy ligetig, ahol megújult díszkivilágítást láthatunk majd. November 22-én nyit a Kori Liget, valamint idén is látható lesz az adventi fénykorona a liget belváros felőli részén.

A szemfülesek már láthatták, hogy idén megújul az adventi díszkivilágítás egy része a belvárosban

Fotó: Bagotai Zsanett / feol.hu

Érkezik a város karácsonyfája

Az ünnepi díszkivilágításhoz mindenhol energiatakarékos, LED-es fényeket használnak majd, a városgondnokság villanyszerelői pedig több száz kilométernyi kábelt húznak ki és szerelnek fel az ünnepi várakozást nyitó hétvégéig. Székesfehérvár karácsonyfája november 18-án, hétfőn érkezik a Városház térre. S hogy milyenek voltak a város karácsonyfái az elmúlt években? Az alábbi cikkünkben megnézheti!

Érdekesség: 2020-ban Székesfehérvárról indult útnak az ország karácsonyfája, ami Budapesten varázsolt el mindenkit az ünnepi időszakban.