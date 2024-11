A szerdai bejelentés után – akkor 2, illetve 9 forintos volt a drágulás –, most már szokásosnak mondható, hogy pénteken újabb prognózist jelentenek be az üzemanyag árakkal kapcsolatban. A holtankoljak.hu közleménye szerint, ha nem is számottevően, de drágul mind az benzin, mind a gázolaj a hazai kutakon.

Üzemanyag: Mindkét típus drágul, köztök a 95-ös benziné is.

Fotó: MW/Archív

A benzin és a gázolaj beszerzési ára is emelkedik a hétvégén, előbbi bruttó 3 forinttal, míg a gázolaj esetében 4 forint lesz az emelés mértéke. November 8-án a benzint átlagosan 603 forintért tankolhatjuk, míg a gázolaj átlagára 620 forint. Ehhez adódhatnak hozzá a fenti emelések, amennyiben a kutak 100%-ban érvényesítik az emelt beszerzési árakat.

– olvasható a közleményben.