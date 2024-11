Holnaptól ismét változatlan marad az üzemanyag ára, így a benzin és gázolajat is ugyanannyiért vásárolhatjuk. Mindez pedig azt is jelenti, hogy már több mint egy hete stagnál a beszerzési áruk. Legutoljára november 9-én számolhattunk be drágulásról!

Üzemanyag illusztráció

Fotó: MW/Archív

Továbbra sem változnak itthon a hazai üzemanyagárak. A nagykereskedelmi árak a héten kedden maradnak a múlt heti szinten a gázolaj és a benzin esetében is. Így az átlagárak a következő szerint alakulnak november közepén: 95-ös benzin: 608 Ft/liter, gázolaj: 621 Ft/liter.

– olvasható a holtankoljak.hu közleményében.