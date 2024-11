Az elmúlt hetekben Fejér megye számos településén jelentett be jelentős belterületi útfejlesztést Tessely Zoltán és Molnár Krisztián az érintett polgármesterekkel karöltve. A szerdai napon előbb Csákvárra, majd Nadapra látogattak, hogy ott egy sajtótájékoztató keretében számoljanak be a soron következő nyertes pályázatnak köszönhetően megvalósuló útfejlesztésekről.

Útfejlesztés: Nadap utcái a soron következők

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Három utca újulhat meg

– A most bejelentésre kerülő 13 sikeres pályázatnak egyike a nadapi. Ugyan az önkormányzat korábban benyújtott pályázatában két másik utca – Hegyalja, Vörösmarty – szerepelt, de mivel azokat időközben önrészből már rendbe hozta, így a következő három utca – Sukorói, Kenderföld és Bodza – újulhat meg – ismertette az előzményeket Tessely Zoltán.

A fentiekhez kapcsolódóan Köteles Zoltán, polgármester elmondta: a tervekben szereplő két utca már valóban elkészült az önkormányzat saját forrásából, de a most következő utakra is kész terveink vannak és akárcsak az előző két utca esetében, most is az a legfőbb cél, hogy a beruházással megoldódjon a környék csapadékvíz elvezetési problémája.