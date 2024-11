A település polgármester asszonya örömmel számolt be a FEOL-nak az összefogásról. Az ünnepre készülve, a csípős, ködös reggeli időjárás ellenére szép létszámban érkeztek önkéntesek a meghirdetett közösségi munkára. Az ÖTE szakszerű, gyors és összehangolt munkájának köszönhetően pillanatok alatt megújult az iskola bejárati homlokzatának látképe.

Ünnepre készülve: a falu karácsonyfája is a helyére került.

Fotó: Önkormányzat

– A tujasort visszametszve több fény jut be az intézménybe, nagyobb és belátható tér áll rendelkezésre az épület előtt. Önkéntes hozzájárulásból lánc került a tujatörzsekre, mely megakadályozza az átjárást a növényzet között az autóút irányába. Az ÖTE, valamint az iskola pedagógusainak és további segítőknek köszönhetően a munkálatok után olyan rend és tisztaság lett, mintha mi sem történt volna itt ezen a reggelen. Mindeközben a Templom tér másik oldalán a Betlehem-építők összeszokott csapata sürgölődött és ebédidőre már össze is állt az ünnepi színtérnek azon díszlete, amelyet hamarosan belaknak az aprólékosan kidolgozott figurák. Mire minden díszlet a helyére kerül, olyan mesebeli helyszínné alakul a tér, amilyennel nagyon kevés település büszkélkedhet! – mondta büszkén Jókai Erika polgármester asszony.

A finom és meleg ételek és italok sem maradhattak el.

Fotó: Önkormányzat

Mindemellett a közösségi ház előtti japán akác fasor visszametszést kapott, hogy a fák koronái tavasszal teljesen megújulhassanak. A közösségi ház udvarán a Tündérkertet övező sövény, valamint a cserszömörcék fiatalítása is megtörtént. Az óvoda és a hivatal kertjében is szorgos kezek munkálkodtak. A falu karácsonyfáját is felállították a templom elé, amelyet Németh János és Németh Jánosné Ida néni ajánlotta fel, várja a gyönyörű díszeket. Az önkénteseket a munka közben és után meleg tea vagy forralt bor várta.