A délutáni forgalomban, kimondottan kedves esemény zajlott a Várkörúton található egyik buszmegállóban, ahol gyermekek ünnepi hangulatot árasztó rajzaival díszítették fel a megálló üvegfelületét, lett ezáltal egy kedves és szerethető ünnepi ponttá a város csúcsforgalmában a kis létesítmény.

A Városgondnokság munkatársai ünnepi díszítés közben

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A sajtótájékoztatón, Mészáros Attila megköszönte a kedves felajánlást és együttműködést a nyomdának, a Városgondnokság munkatársainak pedig a munkát, amivel megvalósították a szép elképzelést! Elmondta: – Több mint 300 rajz érkezett a pályázatra, rajzok, festmények és különböző egyéb technológiával készült munkák valósultak meg, és valamennyi rajz, ki fog kerülni a város különböző pontjaira, ezzel is emelve az ünnepi készülődés hangulatát. –

Ne a rohanásról szóljon az ünnep.

Radetzky András, a nyomdai cég vezetője, aki témogatója és ötletgazdája is az eseménynek maga is két kisgyermek édesapja ezért mindig is fontosnak tartotta, hogy az advent időszaka ne csupán a rohanásról és az ajándékozásról szóljon, hanem a közös pillanatokról, az együttlét öröméről és az alkotás varázsáról. Gyermekei lelkesen készítették minden évben saját rajzaikat, díszeiket, amelyek nemcsak a család otthonát, hanem a szívüket is megtöltötték ünnepi hangulattal.

A városvezetés azonnal felkarolta az elképzelést

Ezek az apró, de jelentőségteljes pillanatok adtak az ihletet: miért ne oszthatná meg ezt a varázslatos élményt az egész várossal? Az ötletet gyorsan felkarolta a városvezetés, hiszen a közös kezdeményezés nemcsak a gyerekeket, hanem az egész közösséget összekapcsolta. A nyomda a technikai támogatást biztosította: a beérkezett rajzokat gondosan kidolgozták és olyan nyomatokká alakították amelyek méltó díszei lettek az adventi időszakban a város utcáinak és tereinek.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Jótékony célokra is felajánlják

A rajzokból készült nyomatok mostantól két buszvárót is ünnepi hangulatba öltöztetnek, emellett öt tábla is készült az alkotásokból. A táblák jelentős részét nemes célra ajánlják fel: a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Újszülött, Csecsemő és Gyermekosztályára kerülnek, ahol a gyermek ambulancián díszítik majd a falakat, hogy mosolyt csaljanak a kis betegek és szüleik arcára.