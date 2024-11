Több kisebb település kapcsán számoltunk már be arról, hogy az állandó postaszolgáltatás megszűnt – legutóbb éppen Vajta esetében – most Nagykarácsony települést érintve kaptuk az információt a posta megszűnéséről! A múlt héten az önkormányzat is tájékoztatást adott ki a helyzetről online felületein, ahol közölték a mobilposta szolgáltatás naponta 9:00-9:40 között lesz elérhető a település eddigi postájának épülete előtt! Mergl István, a falu polgármestere a következő gondolatokat osztotta meg az önkormányzat közösségi oldalán: – A Magyar Posta Zrt. nagyon kevés időt hagyott, hogy tájékoztassuk önöket, ezért mi szerettük volna, ha minél előbb értesülnek a hírről. Kérjük önöket, ha módjukba áll, tájékoztassák a környezetükben élőket a kialakult helyzetről! – Ahogy megtudtuk, a kézbesítéseket nem érinti a változás, de az önkormányzat dolgozik azon, hogy a jelenlegi helyzetnél méltóbb szolgáltatást kapjon a település!