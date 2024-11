A Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke, Molnár Krisztián elmondta akkor, egy sajtótájékoztató keretében, hogy összesen 5.5 milliárd forint az az összeg, amit a megyei települések fejlesztését szolgálja. Ebből a megyei elnök beszámolója szerint közel 4.5 milliárd megy az úthálózatok fejlesztésére, és majdnem 1.5 milliárd megy az óvodák és bölcsődék fejlesztésére, megyei szinten.

Az összesen 1.15 milliárd forintos keretből gazdálkodó, Törő Gábor országgyűlési képviselő által vezetett 2. számú választőkörzet egyik kedvezményezettje a fehérvárcsurgói önkormányzat, melynek polgármesterétől megkérdeztük, mire is fordítják pontosan a kapott közel 52 millió forintot?

– Fehérvárcsurgó Község Önkormányzat tulajdonában áll a településen működő Meseház Óvoda-Bölcsőde Eszterlánc Tagóvodája, melynek fenntartója a Móri Többcélú Kistérségi Társulás. Az óvoda a 3-6 éves korosztály számára biztosítja a napközbeni ellátást, segíti a kompetenciák kialakulását. Az intézmény 3 csoportszobával működik, és maximum 75 fő számára tud ellátást biztosítani. Az elmúlt években a lakosságszám és a gyerekek számának növekedése jelentős volt, ezért a település óvodája az épületben működő étkezőből szükségcsoportszobát alakított, hogy el tudja látni a megnövekedett 3-6 éves korú gyerekeket. Ezzel a bővítéssel is az óvoda kihasználtsága bőven 80% feletti. A fejlesztés célja, hogy az óvoda visszakapja az étkezőjét, és belső átalakítással egy megfelelő csoportszoba jöjjön létre. – mondta Temesvári Krisztián, akitől azt is megtudtuk, hogy az új csoportszoba nem hozzáépítéssel készül, hanem a nem használt padlásfeljáró, a régi pincelejáró és az iroda helyiségek optimalizálásával.

– Az önkormányzat célja az is, hogy további gyermeklétszám növekedés esetén is megfelelő számú csoportszoba álljon rendelkezésre a jövőben, ezzel is segítve a kisgyermekes családok életkörülményeinek magas színvonalú kiszolgálását. Emellett a fejlesztés segíti a szülők munkába való visszatérését is. – tette hozzá a polgármester. PJD