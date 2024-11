Korábban már bemutattuk olvasóinknak a mezőfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkáját, most egy újabb nagy esemény zajlott az életükben. Ahogyan arról közösségi felületeiken is beszámoltak: – Pákozdon A/1, illetve A/3 kategóriákban, leendő drónpilóták vizsgáztak, hiszen felkészítő és vizsga nap zajlott, bajtársaink és barátaink mind sikeres eredménnyel végeztek. A Magyar Nemzeti Mentődrónpilóták Egyesülete jóvoltából Gergő Máthé volt a felkészítő szakember. Gergő egy interaktív, érthető, tematikus, 5 órás tudásmegosztó előadás keretében készített fel minket, mindenki nevében mondhatjuk, hogy igen hasznos tudással gazdagodtunk. –

A tűzoltóknak komoly vizsgát kellett tenniük!

Fotó: az egyesülettől

És ezzel még nem ért véget a „küldetés”, hiszen további tervei is vannak az egyesületnek: – További kategóriák vizsgáit is szeretnénk majd idővel elvégezni, az A2 a következő cél. A drón technológia elterjedése nagy lehetőségeket rejt a mentési/kárelhárítási és felderítési feladatokban, ezért ezzel mi is szeretnénk lépést tartani, a lehetőségeinkhez mérten. Tavasszal tervezzük egy nagyobb gyakorlat végrehajtását, ahol barátaink további hasznos tudást adnak majd át nekünk, hogy minél jobb pilótákká válhassunk majd idővel. – olvasható az egyesület közleményében!