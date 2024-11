„Korán ébredtem fel, még az ágyban maradtam valamivel öt óra után, és nagyon furcsán éreztem magam. Nálunk van egy hátsó kijárat, azt hallottam csapódni, de ezen nem lepődtem meg. Félálomban voltam, kijöttem és nem láttam a leány papucsát az ajtóban. Mindig levetette, nélküle nem ment be a szobába. Körülnéztem, de aztán visszafeküdtem. Most már tudjuk mi történt, mert a ház be van kamerázva: valószínűleg az idő alatt, amíg először kerestem, elbújt a garázsban, hogy ne vegyük észre, aztán miután visszamentem a szobába, teljes nyugalommal kiballagott, kinyitotta és visszazárta a kaput, aztán elsétált az utolsó útjára. Egy földes úton haladt végig, ami a határba vezet, a sínek felé. Körülbelül kilencszász méter a távolság. A mozdonyvezető elmondása szerint letérdelt a vonattal szemben. És… Mást nem nagyon tudunk, nem is nagyon kérdeztünk a részletek felől, jobb nem ismerni a többit.”

„Nehéz erről így beszélni. Talán 10 óra lehetett, vasárnap volt, olyankor szeretett az ágyban maradni. Már készítettük a reggelit, végeztük a napi teendőket, én bementem hozzá, hogy megnézzem, nem akar-e felkelni, és láttam, nincs senki az ágyban. Kérdeztem a bátyját, hol lehet, aztán nekiálltunk keresni, de nem találtuk sehol. Visszanéztük a kamerákat, és rájöttünk, hogy reggel fél hatkor kiment a kapun.”

„Közben az ablakon keresztül láttuk, hogy rendőrök és tűzoltók mozognak az úton, nem messze tőlünk, és a közösségi médiában is megosztották, hogy valakit elütött a vonat. Még sajnálkoztunk is, mert sajnos több ilyen tragikus baleset és öngyilkosság bekövetkezett már errefelé. Tudomásul vettük, hogy ismét valami ilyesmi történt. Közben a párom bement a faluba, a boltba, még a halottas kocsival is találkozott, de akkor még nem sejtette, kiért jöttek. Aztán, mint a villám sújtott belém, hogy ő lehet, akiért megérkezett a fekete autó. Felhívtam a rendőrséget azzal, hogy eltűnt a kislányunk. Rövidesen megjött egy rendőr, majd egy nyomozó, aki megmutatta a lányom egyik testékszerét. Itt van a nyakamon most is a lánc, és rajta a medál, egy kis cica. Imádta a cicákat.”